Samp, un primato genovese mai in discussione…

Saranno i blucerchiati a rappresentare Genova in A la prossima stagione...

Un altro campionato è pronto per essere archiviato e, proprio come l’inverno viene dopo l’autunno, i rivali cittadini arrivano dietro la Sampdoria. Un primato genovese che, storia alla mano non è mai stato in discussione: 64 volte davanti su 76, 42 vittorie contro 26 nei derby e 7 trofei a 0 in un calcio, con il dovuto rispetto, molto diverso, e più difficile, da quello degli anni Trenta. Questa premessa serve per mettere i puntini sulle “i” della storia calcistica genovese. Dopo domenica 16 maggio è scoppiata una vera e propria lotta contro i mulini a vento nella parte rossoblù. Stampa protettiva che, nel giorno del crollo sportivo, guidava la riscossa, e ambiente al lavoro per sminuire vittorie altrui, raccontandosi, diciamolo tra noi, diverse menzogne.