Sofia, la storia di un derby: i comunisti del CSKA e il Levski spina nel fianco…

I rivali di Sofia, il CSKA e il Levski, sono i due club bulgari top. Il CSKA ha in bacheca 31 trofei per aver vinto il campionato e 21 per aver trionfato nella coppa nazionale, mentre il Levski è stato campione 26 volte, con lo stesso numero di...

Redazione Derby Derby Derby

analisi di Miroslav Sifta per Diretta.it -

Il Levski fu fondato da un gruppo di studenti nel 1911 e fu registrato ufficialmente tre anni dopo. Prende il nome dall'eroe nazionale bulgaro Vasil Levski, combattente per l'indipendenza dei bulgari dall'Impero Ottomano. Fin dalla nascita del campionato, nel 1924, i calciatori del Levski sono stati tra i tradizionali partecipanti alla massima competizione bulgara. E non sono mai retrocessi. Già prima della Seconda Guerra Mondiale, il Levski era uno dei migliori club calcistici del Paese. Avrebbero vinto i loro primi titoli e ne avrebbero aggiunti altri subito dopo la guerra. Un protagonista ancora più vincente del periodo tra le due guerre, proveniente dalla capitale bulgara, è stato lo Slavia Sofia. Il Levski e lo Slavia sono tra i club più antichi e storicamente migliori della città. Il loro derby viene chiamato "Old Sofia Derby". Il primo vincitore del campionato nel dopoguerra è stato un altro concetto di Sofia: la Lokomotiv. Quest'ultima fu fondata nel 1929 come squadra di ferrovieri. Le partite della Lokomotiv con le altre rivali cittadine vengono chiamate "Derby della piccola Sofia". Dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'avvento del regime comunista, questi stalloni di Sofia ebbero un nuovo rivale.

La squadra di calcio come strumento di potere

All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la Bulgaria si dichiarò neutrale. Tuttavia, sotto la pressione delle circostanze, entrò in guerra come alleato della Germania nazista nel 1941. Così facendo, divenne, tra l'altro, un avversario dell'Unione Sovietica. Furono i sovietici a cambiare la situazione nel Paese tre anni dopo. L'Armata Rossa entrò in territorio bulgaro senza alcuna resistenza e con l'entusiastica accoglienza della popolazione. Dopo la guerra, i sostenitori dello stalinismo sovietico mantennero il controllo del Paese. Dopo un referendum nel 1946, organizzato dal Partito Comunista Bulgaro sotto la supervisione dell'Armata Rossa, lo zarismo fu abolito e fu proclamata la Repubblica Popolare Bulgara. Come in altre parti dell'Est, anche in Bulgaria il governo del Partito Comunista, subito dopo essere salito al potere, intervenne in tutti gli ambiti della società, senza escludere lo sport. Naturalmente, i comunisti volevano mettere sotto controllo lo sport più popolare, il calcio. La spina nel fianco del partito al potere era il club di successo Levski, detentore degli ultimi due titoli dell'epoca (1946 e 1947). Era un club di successo, tradizionale e molto popolare nella società...Inoltre, simboleggiava direttamente l'identità nazionale bulgara. Dal punto di vista dei comunisti, il club e i suoi tifosi rappresentavano una potenziale minaccia in tutti i sensi, un ostacolo scomodo. Tuttavia, perseguitare o chiudere il Levski non sarebbe stata una mossa popolare e quindi strategicamente appropriata. Il regime comunista optò quindi per una soluzione diversa: istituì una nuova entità il cui obiettivo era quello di emarginare il Levski.

Sia in termini di sport che, di conseguenza, di popolarità presso il pubblico. Nel 1948 fu fondato il "Club Sportivo Centrale dell'Esercito" - CSKA Sofia - sotto la bandiera dell'Esercito Popolare.

Il derby dell'ex regime

La rivalità tra Levski e CSKA si accese subito nel 1948, quando il club filo-regime riuscì a vincere il campionato nella sua stagione d'esordio. I calciatori del Levski si classificarono secondi. Nei due anni successivi, le due squadre si scontrarono due volte nella finale della Coppa di Bulgaria. In entrambi i casi, i calciatori del Levski hanno vinto. Ogni volta sono state necessarie tre partite per decidere il vincitore: entrambi gli incontri si sono conclusi con un pareggio dopo i tempi supplementari e la finale è stata ripetuta fino a quando non è stata decisa (allora non si giocavano i rigori). In queste stagioni (1949 e 1950) il Levski si laureò nuovamente campione del campionato. Nel 1949 il nome Levski fu vietato e il club dovette essere ribattezzato Dinamo Sofia. All'emblema fu aggiunta una stella rossa sopra la classica lettera "D", nota anche ai club sovietici con questo nome (Dinamo Kiev, Dinamo Mosca, Dinamo Minsk e molti altri). Nonostante il nome fuorviante, la Dinamo divenne quella che gran parte della società "seguiva". Si trattava soprattutto di persone contrarie al regime comunista. Il CSKA si profilò come uno strumento dell'establishment comunista al potere e col tempo iniziò a esercitare appieno la sua posizione. Tra il 1954 e il 1962 vinse nove titoli consecutivi. Questi successi erano, ovviamente, dovuti ai suoi numerosi privilegi. Il principale era il monopolio sulla selezione dei giocatori. In quanto club militare, il CSKA poteva reclutare i migliori giocatori da tutto il paese come parte del servizio militare obbligatorio.

Quando il derby supera il limite della tolleranza

Nel corso degli anni, il Levski/Dinamo e il CSKA hanno consolidato la loro posizione come due dei club migliori e più sostenuti della Bulgaria. Hanno diviso la società in due metà, contraddittorie sotto ogni aspetto. I confronti tra le due parti si sono spesso trasformati in scontri feroci, sia in campo tra le due squadre che nelle strade tra i loro sostenitori. Nel 1985, quando gli acerrimi nemici si affrontarono nella finale della Coppa di Bulgaria, i rapporti tesi tra le due fazioni sfociarono in un conflitto la cui intensità superò qualsiasi cosa fosse mai accaduta in questa rivalità. La partita fu funestata da una serie di decisioni arbitrali controverse, che scatenarono disordini e scontri sia in campo che sugli spalti. Il CSKA vinse la partita per 2-1. Tuttavia, l'intero incidente fu di tale portata che "fu troppo" anche per il governo comunista. Il risultato? Entrambi i club furono sciolti per decreto governativo, i loro risultati in campionato annullati e diversi giocatori furono accusati di incitamento alla violenza e sospesi a vita. Tra i puniti c'era anche la stella del CSKA Hhristo Stoichkov, poi passato al Barcellona. La dura punizione fu in realtà perdonata dopo un anno. Dopo la caduta del regime comunista nel 1989, i due club tornarono ai loro nomi originali, Levski e CSKA. Le condizioni della società bulgara erano cambiate, ma la rivalità tra le due squadre continuava.

Nel 2015 il CSKA si trovò in grossi problemi finanziari, che sfociarono addirittura nella bancarotta. L'importante uomo d'affari, oligarca e magnate del petrolio bulgaro Grisha Gantchev voleva rilevare il famoso club. E non era un novellino del calcio. Il suo club Litex Lovech aveva vinto il titolo per due volte di fila solo pochi anni prima. Tuttavia, nel 2016, Gantchev ha trasferito la sua licenza di prima lega al CSKA e il Litex ha dovuto ricominciare da zero (attualmente opera in seconda lega).

Tuttavia, l'acquisizione del CSKA da parte di Gantchev non è piaciuta a gran parte dei tifosi. Non potendo impedire la transazione, hanno fondato un proprio club. Lo chiamarono CSKA 1948 Sofia. Già nel 2020, il nuovo club è riuscito a entrare nella massima competizione, dove ha duellato nel "derby del CSKA" con il portatore originale del nome. Il suo sfidante più giovane gioca le sue partite nella città di Bistrica, 15 km a sud di Sofia.

Il derby tra CSKA e Levski è "eterno". Il CSKA e il Levski dividevano la società bulgara in rossi e blu, soprattutto ai tempi del precedente regime. Nonostante le numerose vicissitudini, tra cui l'instabilità finanziaria di entrambi i club, e la sfida al dominio del Ludogorets Razgrad, che ha vinto gli ultimi 11 titoli, CSKA e Levski sono ancora le squadre più popolari di tutta la Bulgaria. Tuttavia, la rivalità tra le due squadre, sebbene sia iniziata solo nel 1948, rimarrà il più grande derby bulgaro per il suo forte significato storico.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.