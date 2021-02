Tabloid inglesi, Ibra non dovrebbe essere accusato di abusi razzisti nei confronti di Lukaku

Daily Mail: Ibrahimovic ha provocato Lukaku raccontando una storia di "voodoo" di anni fa. La star svedese ha ora spiegato agli investigatori cosa intendeva effettivamente dire con quelle frasi...

Anche al Daily Mail ne sono convinti: "Secondo quanto riferito, l'attaccante dell'AC Milan Zlatan Ibrahimovic non sarà accusato di alcuna forma di abuso razzista nei confronti del rivale dell'Inter Romelu Lukaku, in seguito allo scontro ardente dei due durante il recente derby di Milano a San Siro. Ibrahimovic e Lukaku, che una volta giocavano insieme al Manchester United, si sono scontrati in campo durante la partita di Coppa Italia mentre le tensioni aumentavano, con l'attaccante svedese che faceva commenti "voodoo'' in riferimento a uno specifico episodio precedente nella carriera di Lukaku.