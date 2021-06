Euro, parla l’agente del gallese: “Tornare al Tottenham non è un’opzione per Bale”

Galles fuori dall'Europeo, per cui Gareth Bale avrà circa 20 giorni di vacanza prima di tornare a lavorare con il Real Madrid. Il suo agente ha assicurato che non tornerà al Tottenham.

Ora, i dubbi sono se continuerà ciò che resta del suo contratto al Real Madrid o se si cercherà una via d'uscita, sia per il suo stipendio, sia per le sue prestazioni o per entrambi i motivi. Il suo agente, Jonathan Barnett, che in passato aveva attaccato i tifosi del Real per come avevano trattato il suo assistito, ha rilasciato una dichiarazione a "Standard Sport" in cui Gareth Bale ha confermato che non tornerà al Tottenham: "Come ho detto fin dall'inizio, questa non è un'opzione. Gareth non ha nessun accordo con nessuno e ha un contratto con il Real Madrid", ha detto l'agente del giocatore.