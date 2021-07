Per Lukaku era ancora derby: ma alla fine vince Donnarumma…

Donnarumma resta imperturbabile e gli Azzurri volano in semifinale...

Per un attimo, per un solo attimo, è sembrato di tornare al clima del derby milanese di Coppa Italia. Lukaku segna il rigore dell'1-2 e zittisce Donnarumma. Per le proteste di Gigio sul rigore accordato ai belgi o perché il bomber belga non ha ancora metabolizzato il fatto che il portiere campano non sarà più un giocatore del Milan...?

In effetti qualcosa del derby milanese si è visto anche a Monaco. Come nel derby d'andata 2-0 a favore della squadra di Donnarumma, poi gol di Lukaku a fine primo tempo e nessun gol nella ripresa, esattamente come in Inter-Milan 1-2 dell'ottobre 2020. Il gesto di Lukaku a qualcuno ha ricordato quel che fece Kahn a Shevchenko in un Milan-Bayern dopo un rigore sbagliato. Poi vinsero i rossoneri, certi gesti non portano mai benissimo...