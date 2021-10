40.000 cartelli per il derby: Real Sociedad, coreografia spettacolare contro il Bilbao

La classifica può attendere, la Real Sociedad recupera Oyarzabal e si veste a festa per il derby basco

Le tribune dello stadio Anoeta si tingeranno ancora una volta dei colori della Real Sociedad al calcio d'inizio del derby basco del 31 ottobre contro l'Athletic Bilbao. I tifosi formeranno un grande mosaico. Alle 20.30 inizierà il concerto di Gorka Urbizu, vocalist dei Berri Txarrak, lussuosa apertura per il derby basco.

La Real Sociedad ha già avvisato i suoi tifosi: "I festeggiamenti della domenica del derby all'Arena Reale iniziano pochi minuti prima dell'inizio della partita, quindi vi chiediamo, per godervelo, di arrivare allo stadio in orario, possibilmente intorno alle 20:30. Uno dei momenti più attesi sarà vissuto con l'esibizione dal vivo di Gorka Urbizu. E dopo lo spettacolo, tingeremo tutti gli stand di txuri urdin. Alzeremo i cartelli per creare una spettacolare coreografia mentre il nostro inno suona e i giocatori saltano sull'erba! Distribuiremo 40.000 cartelli che troverete sulle vostre poltroncine".