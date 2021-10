Abbiamo dato tutto per il derby, adesso vattene: ultimatum ultras Saint Etienne a Puel

Chiamato alle dimissioni dagli ultras del Saint-Etienne, Claude Puel è in bilico prima di ricevere l'Angers questa sera in Ligue 1. Ultimo posto e zero vittorie dopo 10 giornate: se il Saint Etienne non vince nemmeno in casa contro l'Angers...

Redazione DDD

Battuto a Strasburgo domenica scorsa (5-1), Claude Puel, che ha dichiarato alla vigilia della gara casalinga con l'Angers di non sentire la pressione, ha già dimenticato il brivido del pareggio in extremis di Wahbi Kahzri nel derby contro il Lione. Al momento di accogliere l'Angers oggi alle 21, il Saint Etienne è in allerta.

Lo striscione dispiegato giovedì 21 ottobre a mezzogiorno al campo di allenamento dell'ASSE ne è la prova: "Puel: ti diamo 24 ore per dimetterti... ". Tibo, cofondatore di Envert et contre tous, principale sito di informazione dedicato ai Verdi, ha spiegato: "Claude Puel ha chiesto il sostegno dei tifosi ma è un po' fuori luogo, perché ce l'ha dall'inizio della stagione. Abbiamo avuto la migliore atmosfera della stagione contro il Lione...".