Addio a Zlatko Kranjcar, icona di Zagabria e del calcio croato: domenica Rapid in lutto nel derby di Vienna

Morto lo storico bomber di Dinamo Zagabria e Rapid Vienna dopo una breve ma grave malattia. Kranjcar ha partecipato alla prima partita internazionale della Croazia contro gli Stati Uniti nell'ottobre 1990 come capitano.

Nato a Zagabria, Kranjcar, scomparso all'età di 64 anni, aveva giocato undici volte per la Jugoslavia, prima di tenere a battesimo la giovane Nazionale croata. L'attaccante ha indossato anche la maglia del Rapid Vienna dal 1984 al 1990, ha segnato 132 gol ufficiali per i biancoverdi ed è, secondo il Rapid, il bomber più prolifico nella storia del club. Nel 1987 e nel 1988, il club viennese vinse due volte il campionato con lui e arrivò alla finale della coppa delle Coppe nel 1985. I suoi partner in attacco all'epoca erano Hans Krankl e Peter Pacult, l'allenatore di successo era Otto Baric, il croato connazionale di Kranjcar morto a sua volta lo scorso dicembre a causa del coronavirus. Il suo nome è legato in modo indissolubile anche alla Dinamo Zagabria, dove aveva mosso i primi passi, dimostrando subito di essere un centravanti di razza. Con i “modri” ha collezionato 261 gettoni di presenza in campionato, 28 in coppa Jugoslavia e 18 nelle coppe europee.

Come allenatore, ha iniziato la sua carriera in Austria nelle classi inferiori sulle panchine di SV Wienerfeld e Austria Klagenfurt. Con la Croazia ha partecipato ai Mondiali 2006 come team manager. Più di recente, Kranjcar ha lavorato dal 2018 al 2019 come supervisore per la selezione iraniana Under 23. Ha curato anche la nazionale del Montenegro. "Riposa in pace, Zizo", è scritto in un necrologio pubblicato dal Rapid, in cui il club ha espresso le sue condoglianze alla famiglia in segno di lutto. In ricordo di Kranjcar, domenica il Rapid giocherà il prossimo derby contro l'Austria Vienna con il lutto al braccio. Come riportato oggi dal quotidiano "Jutarnji list", Kranjcar è stato ricoverato a Zara dieci giorni fa dopo che la sua salute era peggiorata. Sebbene sia stato rapidamente trasferito nella capitale, i medici non sono più stati in grado di salvargli la vita.