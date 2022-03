AEK Atene, perde il derby e paga il conto: tecnico esonerato, in panchina il Mister della Primavera

Il derby perso contro il Panathinaikos costa caro...

Otto sconfitte di cui 5 in casa sono troppe in 23 partite. Per qualsiasi allenatore, anche per quello dell'AEK Atene. Il colpo di grazia è stato il 3-0 subìto nel derby ateniese contro il Panathinaikos. Il tecnico Giannikis sperava di essere ancora il tecnico dei gialloneri quando a settembre verrà inaugurato il nuovissimo stadio Agia Sofia (OPAP Arena), ma così non sarà...