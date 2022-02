Al Brentford sono tutti pazzi per Eriksen: è boom di vendite della sua maglia

Non è ancora sceso in campo, ma l’arrivo di Christian Eriksen al Brentford si è subito notato. La sua maglia numero 21 va già a ruba…

Thomas Frank, tecnico del Brentford, l’aveva annunciato che Christian Eriksen non sarebbe stato disponibile per la gara con il Manchester City di ieri sera. L’ex Tottenham e Inter non è ancora pronto per scendere in campo ma, allenamento dopo allenamento, il suo debutto in maglia Bees è sempre più vicino. Intanto, il trasferimento del danese ha già avuto un enorme impatto dalle parti di Brentford, quartiere periferico ad ovest di Londra, il borough di Hounslow. E lo si nota, in particolare, nella vendita delle magliette.