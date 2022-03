Alaba nuovo acquisto del Darwin FC: il difensore del Real Madrid contro il razzismo

David Alaba, difensore austriaco del Real Madrid, ha abbracciato con entusiasmo l’iniziativa contro il razzismo del Darwin Football Club…

David Alaba è un nuovo acquisto del Darwin FC. No, il difensore austriaco non ha lasciato improvvisamente il Real Madrid. Si tratta della campagna “Defender of Diversity” in cui l’ex Bayern Monaco è protagonista donando il suo volto e la sua visibilità a sostegno di una valida causa. Di cosa parliamo nello specifico? Non si tratta di calcio (o meglio non solo), bensì di comunicazione e di importanti valori veicolati da strumenti quali i social. Darwin Football Club (organizzazione no-profit con sede a Berlino) è una iniziativa volta a contrastare il razzismo e favorire l’uguaglianza nel campo e non solo.