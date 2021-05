Albion Rovers, tutti con David Cox: aveva tentato il suicidio e l’avversario…”Dovevi farlo meglio”

David Cox, calciatore scozzese dell’Albion Rovers ha lasciato lo stadio all’intervallo della partita di Scottish League Two contro lo Stenhousemuir. L’attaccante che in passato ha tentato il suicidio, è stato deriso pesantemente da un...

Redazione DDD

I tifosi di calcio e gli attivisti per la salute mentale si sono mobilitati per sostenere David Cox, l'attaccante dell'Albion Rovers che si è drammaticamente ritirato dal campo a metà partita giovedì sera dopo essere stato presumibilmente sottoposto a provocazioni sulla sua salute mentale. La Federcalcio scozzese ha avviato un'indagine dopo che Cox era stato deriso per un tentativo di porre fine alla sua vita da un giocatore avversario, Jonathan Tiffoney di Stenhousemuir. Il quale Tiffoney ha negato le accuse. Cox, che era in panchina, ha lasciato il campo di Stenhousemuir a Ochilview a metà tempo dopo il presunto alterco, e ha immediatamente pubblicato un video emozionante su Facebook girato nella sua auto. In esso ha dichiarato di aver “chiuso” con il calcio, dicendo: “Stavo facendo riscaldamento mentre ero in panchina. Mi hanno provocato per la mia salute mentale e mi hanno detto che "avrei dovuto riprovarci meglio la prima volta. A questo punto chiuso completamente con il calcio. Alcune persone potrebbero non pensare che sia un grosso problema, ma io ne sono stufo. Non vengo pagato abbastanza”.

“Ho provato a parlarne con gli arbitri, ma non ne volevano sapere perché non hanno sentito nulla. Parliamo di razzismo, questioni personali e poiché l'insulto non viene ascoltato direttamente dagli ufficiali di gara non c'è nulla che possano fare al riguardo. A questo punto ho intenzione di fare io qualcosa al riguardo". Il post è stato inondato di commenti di supporto dai fan e condiviso migliaia di volte. L'Albion Rovers è andato a vincere 1-0. Nel dicembre 2019, mentre giocava per il Cowdenbeath, Cox aveva detto a Sky Sports che aveva contemplato di porre fine alla sua vita dopo aver subito insulti da parte di altri giocatori e tifosi sulla sua salute mentale, e ha parlato apertamente delle sue lotte con la depressione e l'ansia. In una dichiarazione ufficiale, l'Albion Rovers ha detto che l'incidente "non deve essere minimizzato", offrendo a Cox il proprio "supporto incondizionato" e sottolineando che erano orgogliosi di avere l'istituzione per la prevenzione del suicidio nel North Lanarkshire come partner del club.

Anche l'altro club coinvolto, il Stenhousemuir, è intervenuto dopo aver riferito l'incidente alla FA scozzese e ha dichiarato di essere "a conoscenza di un alterco verbale avvenuto tra i giocatori di Stenhousemuir e Albion Rovers durante la partita. I giocatori di entrambe le squadre affermano che sono stati fatti commenti seri e del tutto inappropriati durante il gioco che anno implicazioni per il benessere e la salute mentale dei giocatori”. Back Onside, che si batte per il supporto della salute mentale attraverso lo sport e per il quale Cox funge da mecenate, ha dichiarato in una nota: "Questa settimana il calcio si schiera giustamente contro gli abusi diretti contro giocatori, club e funzionari". Ha continuato avvertendo "questo è esattamente il motivo per cui i giocatori non vogliono parlare apertamente della loro salute mentale".