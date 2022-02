Alessio e il derby: non era una invasione di campo, ma un grido contro la precarietà

Gli attivisti hanno mostrato lo striscione "Siamo tutti Alessio, riscattiamo la generazione tradita".

Alcuni attivisti di "Cambiare rotta" hanno dato vita ad una dimostrazione di solidarietà, fuori dalla sede dell'Inter di viale Liberazione in solidarietà ad Alessio, l'invasore di 21 anni che ha scatenato gli steward. Adesso con un Daspo di cinque anni, Alessio non può più entrare in uno stadio per tanto tempo e ne risentirà il suo lavoro... Quello del 21enne era infatti il tentativo di accendere le luci sul lavoro precario. Impiegato come cameriere nei catering di San Siro, a un certo punto ha deciso di "saltare" in campo perché si parlasse delle difficoltà sue e dei colleghi.