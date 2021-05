Alta tensione Polizia olandese-ultras Feyenoord: sciopero sospeso solo per il derby con l’Ajax

Giorni di indagini e di scontri a Rotterdam fra la curva Feyenoord e la Polizia locale. Gli agenti volevano scioperare e il derby nazionale olandese sarebbe stato rinviato in questo caso. Poi l'agitazione rientra e l'Ajax batte il Feyenoord.

I sindacati di polizia hanno deciso di non scioperare durante Feyenoord-Ajax, il Klassieker olandese vinto 3-0 a Rotterdam dall'Ajax campione d'Olanda. La consultazione telefonica con il ministro uscente Grapperhaus della giustizia e della sicurezza oggi e un confronto più lungo domani. Questa era una delle principali richieste dei sindacati e concesso ciò lo sciopero non era più necessario, secondo i sindacati. Il comune di Rotterdam aveva avviato un procedimento per precettare gli agenti e per impedire lo sciopero, dopo che una conversazione tra comune, polizia e sindacati alle 10 del mattino si era conclusa nel nulla. Il comune aveva definito lo sciopero questa mattina "inopportuno e sproporzionato".

Negli ultimi giorni, gli agenti sono stati anche impegnati a indagare sulle bombe di fuochi d'artificio nei caffè dei club di entrambe le città: un bar del Feyenoord è stato preso di mira a Rotterdam venerdì, il giorno dopo è esploso un ordigno ad Amsterdam in un caffè dove spesso si intrattengono i tifosi dell'Ajax. Una persona è stata arrestata per la prima esplosione, la polizia sta indagando se ci sia un collegamento con il derby nazionale olandese di fine stagione. Anche oggi c'era il timore di nuovi disordini. La polizia afferma di aver separato diversi gruppi di sostenitori che volevano partecipare allo scontro. A Vlaardingen e Bodegraven alcune dozzine di persone sono state fermate e rimandate a casa. La polizia di Vlaardingen ha sequestrato fuochi d'artificio, coltelli e martelli, tra le altre cose. I sindacati di polizia sono insoddisfatti del fatto che un nuovo contratto collettivo di lavoro non sia ancora stato concluso e che non siano vaccinati come priorità. Gli agenti "sono più che stufi del fatto che il loro duro e importante lavoro non venga apprezzato e la loro lealtà più che essere abusata quando fa comodo agli amministratori e al governo", è scritto in una dichiarazione dei sindacati. Le tensioni tra gli ultras Feyenoord e gli hooligans dell'Ajax potrebbero verificarsi anche dopo il 3-0 di oggi a favore dell'Ajax.