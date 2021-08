Amichevole tragica, allenatore bulgaro ucciso da un fulmine sul campo di gioco

Tragico incidente in Bulgaria durante una partita di calcio: l’allenatore 41enne Ivan Ranchev è morto in campo dopo esser stato colpito da un fulmine nel corso di una gara amichevole.

Per una incredibile tragedia in Bulgaria, Ivan Ranchev, giovane allenatore di una squadra di calcio bulgara, è morto sul terreno di gioco dopo essere stato colpito da un fulmine durante una amichevole che vedeva di fronte le formazioni di Lesichovo e Chernogorovo, due cittadine della Bulgaria centrale. Forti piogge hanno colpito il Paese durante il fine settimana con tempeste di grandine che hanno devastato la produzione nei villaggi vicino alla città di Plovdiv. Ivan Ranchev, 41 anni, è stato ucciso sul posto da un fulmine poco dopo l'inizio della partita. I membri delle sue squadre hanno affermato che il forte temporale è iniziato inaspettatamente durante la partita a Lesichovo. Secondo i compagni di squadra di Ranchev, molto probabilmente il fulmine lo ha colpito mentre indossava un braccialetto fitness. È stato portato negli spogliatoi dopo essere caduto in campo, è stata tentata la respirazione artificiale ma il suo cuore ha smesso di battere dopo pochi minuti. "Dopo il colpo di fulmine, Ivan è caduto a terra. Lo abbiamo portato negli spogliatoi e abbiamo iniziato i massaggi cardiaci, gli ho tenuto la mano fino alla fine. Sentivo ancora il suo polso per alcuni minuti", ha raccontato uno dei compagni di squadra di Ranchev, Stoyan Ivanov. "The Cat", ha detto come citato nel comunicato stampa.