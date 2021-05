Anche il calcio si mobilita: Sofia dove sei? Alla ricerca della super tifosa dell’Hellas Verona

Sofia lavora anche come hostess allo stadio Bentegodi di Verona

Sofia Testi, la ragazza di 24 anni, residente a Verona, è scomparsa dallo scorso 7 maggio. Ieri sera alla trasmissione Chi l’ha visto, su Rai Tre, è andato in onda l’appello della madre che da quasi venti giorni non sa darsi pace per un’assenza che giudica inspiegabile. Venerdì 7 maggio, infatti, la ragazza è uscita normalmente da casa intorno alle 10.30 del mattino per fare delle commissioni e dello shopping e da quel momento nessuno l’ha più vista. Il suo cellulare risulta spento da quello stesso giorno.