Araujo vs 7 freestyler: l’ultima challenge di “Shoot for love”

Abbiamo avuto il piacere di intervistarli tempo fa. Il formidabile duo di “Shoot for Love”, canale YouTube che oggi vanta quasi 700 mila iscritti, ha pubblicato un altra challenge. Continua la loro scalata Famosi per le loro sfide con i più noti calciatori ed ex campioni, hanno ormai una fanbase affermata e loro due non smettono di stupire i propri iscritti. Hanno rispolverato così il magico destro di Totti, la trivela di Quaresma, l’eleganza di Iniesta e la precisione di Kakà. E non ci dimentichiamo del video assieme a Roberto Carlos che ha raggiunto le dieci milioni di visualizzioni. Ospiti anche tanti giocatori attualmente in attività e l’ultimo video pubblicato riguarda uno di questi.Il centrale uruguaiano del Barça, Ronald Araujo, è stato ospite di Shoot for Love e ha dovuto affrontare sette freestyler. Sette ragazzi presi dai campetti amatoriali, ma che sono divenuti celebri sui social per le loro movenze e i loro trick con il pallone. Uno alla volta per sfidare Ronald Araujo in un 1 vs 1.