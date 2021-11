Argentina, Rosario terrorizzata: il derby sfugge di mano e incendia la città

L’antica rivalità fra i "lebbrosi" del Newell’s e le "canaglie" del Rosario Central è ormai fuori controllo: tutto è iniziato con un busto di bronzo decapitato: feriti, ritorsioni e vertici d'emergenza per l'ordine pubblico in città

La città di Rosario è sconvolta dalla spirale di violenza che ha coinvolto fuori dal campo le tifoserie di Newell's e Rosario Central. Tutto è iniziato domenica mattina davanti allo stadio Marcelo Bielsa (noto anche come “Il Colosso del Parco). Il busto di Isaac Newell, ispiratore della fondazione Leprosy, è stato decapitato da alcuni presunti tifosi del Central che hanno tagliato la testa alla statua in Centenario Avenue di Newell's e Intendente Morcillo, centro nevralgico lo scorso 3 novembre per la celebrazione dei 118 anni del club. Sui social circola una foto in cui compaiono persone vestite con abiti del Rosario Central, in posa con la testa del busto vandalizzato e con una mazza. Un modo per ricreare il riprovevole atto di vandalismo commesso nelle ultime ore.