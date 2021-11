Asce, mazze, bastoni: Salonicco, tutto sequestrato prima del derby del caos…

Salonicco, nonostante la prevenzione...

Il derby di Salonicco è stato anche quest'anno una vera e propria Santabarbara di emozioni e di disordini. Fermato al 92esimo minuto per fumogeni e invasione di campo dei tifosi del Paok, con l'Aris che era in vantaggio e che ha poi vinto 1-0, il match è ripreso per gli ultimi secondi prima del triplice fischio dopo una sosta di 50 (!) minuti.