Atene, al derby di Kallithea l’Olympiacos B ne fa una delle sue: lascia il campo per protesta…

Clamoroso a Kallithea, nel quartiere del "nuovo Venezia" in Super League 2. All'intervallo di Athens Kallithea-Olympiacos B, sul risultato di 2-1 per i padroni di casa, la squadra ospite ha abbandonato la partita per protesta contro le decisioni arbitrali.

"Sempre l'Olympiacos, ma nel basket, abbandonò il derby di Coppa contro il Panathinaikos il 13/2/2019, sul 40-25 all'intervallo per il trifoglio. Il motivo? Lo stesso, ossia le decisioni arbitrali. Dopo due volte in cui non si è presentato in campionato, viene retrocesso in A2".