Atletico, Oblak e Savic fumano a una festa: una settimana prima della sfida decisiva per la Liga

Alcune immagini di Jan Oblak e Stefan Savic, trapelate sui social, hanno provocato una polemica all'Atlético Madrid. I giocatori sarebbero apparsi a una festa, senza maschera e fumando.

Polemica all'Atlético Madrid. Nel giorno libero concesso ai giocatori "colchoneros", sia Stefan Savic che Jan Oblak sarebbero stati, presumibilmente, a una festa senza mascherina. Attraverso alcune Instagram stories, in un profilo già cancellato , il portiere e il difensore dell'Atlético Madrid compaiono presumibilmente senza alcun tipo di distanza di sicurezza. Il peggio viene dal fatto che Savic viene visto fumare una sigaretta , mentre lo sloveno fuma direttamente da un narghilè.

Alcune immagini che, oltre a violare il protocollo Covid, se verificate, lasciano una brutta sensazione quando manca solo una settimana alla partita decisiva per la Liga da disputare contro il Barcellona. Al momento, l'Atlético Madrid non ha commentato gli eventi. Non lo hanno fatto nemmeno i due giocatori, ma i social media si sono rapidamente infiammati su questi fatti, presunti ma piuttosto delicati.