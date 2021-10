Autostrada bloccata dopo il derby, da Pagani non ci stanno: “Siamo stati aggrediti prima noi”

Quella contro gli irpini sarebbe stata solo una "vendetta". I tifosi della Paganese: "Sono stati i nostri tifosi ad essere aggrediti per primi senza motivo"

Al termine del derby Avellino-Paganese di serie C, girone C, vinto dai padroni di casa per 3-0 domenica scorsa, al termine del match, i tifosi della Paganese (361 i supporters presenti allo stadio) di ritorno nella loro città hanno bloccato il raccordo autostradale Avellino-Salerno per circa mezzora. All'altezza delle uscite tra Montoro Nord e Sud, nel territorio irpino, alcuni supporters ospiti sono scesi dalle autovetture e mini-Van per assaltare due auto dove erano presenti alcuni tifosi dell'Avellino, di ritorno proprio nella loro residenza a Montoro. Sembrava tutto chiaro: irpini aggrediti e paganesi aggressori. Adesso invece la parola passa alle immagini girate con i telefonini dagli automobilisti e le testimonianze dei tifosi aggrediti a consentire la identificazione dei teppisti-ultras della Paganese.