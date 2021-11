Barcellona, il giallo Aguero dopo il derby: Nasri “Si ritira, me lo ha scritto” – Xavi “Tutto falso”

Nella stessa serata, due notizie contrastanti riguardo il futuro di Sergio Aguero

Samir Nasri, ex compagno di squadra di Sergio Agüero al Manchester City, ha assicurato in Francia che l'attaccante argentino ha confermato che si ritirerà per problemi cardiaci. Le parole di Samir Nasri in Francia sono state sorprendenti. Il francese ha giocato con Sergio Agüero quando i due calciatori erano nelle file del Manchester City. "Ho ricevuto un messaggio da Sergio Agüero che conferma che si ritirerà dal calcio", ha assicurato Nasri a 'Canal +'.