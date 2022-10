Barcellona, in 5 devono abbassarsi lo stipendio: tensione fra spogliatoio e dirigenza

Ai piani alti della dirigenza del Barcellona si è elaborata anche un'altra formula per migliorare la situazione. Nello specifico, raggiungere un accordo con molti dei suoi big in modo tale che abbassino i loro stipendi. Secondo le informazioni pubblicate dal quotidiano Marca, si tratta di Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba, Frenkie de Jong e Ter Stegen. Tuttavia, la situazione è in stallo.

La conferma arriva dalle parole dalle alte sfere del club, come quelle di Mateu Alemany, che ha affermato che "l'obiettivo è che certe cifre scompaiano dai bilanci" per quanto riguarda questi contratti. Sempre Marca fa notare che queste parole non sono piaciute ai calciatori, dal momento che sono contratti firmati legalmente e ritengono di aver già fatto uno sforzo in passato quando hanno adattato le loro circostanze nel mezzo della pandemia. Situazione da seguire.