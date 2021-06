Beckham a La Spezia, ma non per il calcio: David vuole uno yacht di gran lusso…

Non solo Ibra, anche Beckham a caccia di yacht...

A La Spezia tutti si danno di gomito: che ci fa il grande David Beckham qui da noi? Robert Platek lo sta coinvolgendo nella nostra società? Davvero eccitati e curiosi, gli sportivi spezzini in queste ore. In realtà il più grande giocatore inglese del corrente millennio, noto anche per aver sposato una celebrità in altro campo come Victoria Adams delle Spice Girls, non è a Spezia per incontrare il finanziere americano Robert Platek che nei mesi scorsi ha ha rilevato il 100% delle quote della società dalla Orlean Invest di Gabriele Volpi.