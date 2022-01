Beckham bacia in bocca sua figlia ma gli haters lo criticano: “Inappropriato”

L'ex campione del Real Madrid ha postato una foto in cui mostrava il proprio affetto per sua figlia Harper. Il popolo dei social si è diviso tra sostenitori ed haters per "il bacio galeotto"...

Emanuele Landi

David Beckham nella sua vita ha sempre ricevuto tantissimi elogi ma nell'epoca dei social le critiche non mancano. L'ex calciatore del Real Madrid è stato bombardato dal popolo del web per aver baciato sua figlia in bocca e per aver pubblicato questa fotografia con Harper. In tanti lo hanno supportato e hanno definito questa azione come qualcosa di "normale". Molti, invece, lo hanno definito come qualcosa di "inappropriato".

David Beckham e sua figlia Harper hanno un rapporto molto speciale. Si tratta della più giovane dei quattro figli del matrimonio formato da David e Victoria ed essendo l'unica "donna" in famiglia la rende in qualche modo la cocca di papà. Lo scorso venerdì il presidente dell'Inter-Miami è uscito a fare una passeggiata con la bambina di 10 anni e ha deciso che era un buon momento per mostrare al mondo il buon rapporto tra padre e figlia, anche se non si aspettava le reazioni che le foto avrebbero generato pochi minuti dopo. Ancora un figlio di Beckham fa notizia.

Il bacio di Beckham: tra apprezzamenti e critiche

"Papà e la principessa Leia hanno fatto una bellissima passeggiata stamattina", questo il testo del post su Instagram dell'ex giocatore del Milan. Ci sono due fotografie con la piccola Harper mentre passeggiavano in un bosco e si davano un tenero bacio sulla bocca in puro stile padre e figlia. 1,3 milioni di like e più di 6.000 commenti, tra cui quelli di alcuni 'haters' che non hanno esitato a criticare il bacio di Beckham con la piccola Harper.

“È una ragazza grande, è ora che tu smetta di baciarla sulle labbra”; “Non dovremmo baciare i nostri figli sulle labbra”; oppure "Basta baci sulle labbra!!!", sono stati alcuni dei commenti che l'ex calciatore ha ricevuto nella sua pubblicazione.

C'è stato anche chi ha difeso l'inglese per le foto con Harper: "In Repubblica Ceca è normale baciare i propri genitori sulle labbra così. Bacio mia madre o mio padre ogni volta che li vedo. Non so qual è il problema qui. Capisco che la cultura potrebbe essere diversa, ma non devi odiarlo ogni volta che bacia sua figlia!" ha risposto un altro utente.

Altre persone hanno sostenuto questo commento e hanno criticato coloro che non vedono il bacio tra Beckham e sua figlia come qualcosa di normale: "I miei pensieri sono esattamente gli stessi, non ci vedo niente di strano, che le persone affrontino i loro problemi" o "Io sono americano e non ci vedo niente di male... ci sono idioti dappertutto", sono state alcune delle risposte ricevute.