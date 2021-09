Belgrado, caos in città prima del derby Eterno fra Partizan e Stella Rossa!

Combattimenti fra tifosi in tutta Belgrado, la polizia è dovuta intervenire

Alla vigilia del 165esimo derby eterno tra i calciatori di Partizan e Stella Rossa, c'è stata una rissa tra i tifosi sul viale Južni, a Belgrado. Come riportato dall'agenzia Tanjug, la polizia è intervenuta e il conflitto si è svolto anche nelle strade laterali. Inoltre, due gruppi di tifosi avversari si sono fronteggiati anche vicino a Student City. La rissa è avvenuta quando un gruppo di circa 50 tifosi del Partizan ha cercato di passare attraverso il South Boulevard, altrimenti noto come la fine della "rosticceria", in zona Stella Rossa...