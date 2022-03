Belgrado, il capo dello Stato sul mosaico derby: “Era un nostro film, non un cimitero ucraino”

Il presidente Vucic accusa i media di aver intepretato male...

Aleksandar Vučić, presidente della Repubblica di Serbia, ha affrontato il tema della coreografia Stella Rossa al Marakana prima del derby contro il Partizan, interpretata dai media come un cimitero ucraino. Vučić si è detto scioccato dal fatto che l'immagine tratta da The Marathon Family, film jugoslavo del 1982, diretto da Slobodan Šijan, uno dei film più famosi in Serbia, sia stata collegata all'Ucraina.

La polemica del capo dello Stato ha riguardato i media, sia serbi che esteri: “L'isteria contro il nostro paese si può misurare dal derby di Belgrado al Marakana e dalle sue fake news di ieri sera, dove se nella coreografia c'è Pantelija, il patriarca di un noto film serbo, ti accusano di aver mancato di rispetto all'Ucraina e non so cosa... Non è vero che non sosteniamo l'integrità territoriale dell'Ucraina. Sono invecchiato negli ultimi tre giorni come nei dieci anni precedenti”.