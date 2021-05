Belgrado, il derby sbraca: Gobelijc esulta togliendosi i calzoncini davanti al portiere del Partizan

Sconcio nel derby di Belgrado. Subito dopo il rigore decisivo per la vittoria alla Stella Rossa sul Partizan nella finale di coppa di Serbia, il leader della Stella Rossa esulta togliendosi i calzoncini sotto gli occhi del portiere del Partizan...

Poi, dopo l'ultimo rigore decisivo per la vittoria del trofeo da parte della Stella Rossa, i giocatori della squadra vittoriosa sono corsi verso la porta dove sono stati calciati i rigori e Stojković si è diretto verso la panchina del Partizan. In quel momento Marko Gobeljic, leader della Stella Rossa, che correva a sua volta verso l'area di rigore, ha cambiato idea e si è avvicinato al portiere avversario togliendosi i pantaloncini, molto probabilmente in risposta alla dichiarazione del capitano del Partizan prima della partita. Stojkovic aveva detto alla vigilia: "Se non vinciamo questo derby, faccio lo spogliarello...".