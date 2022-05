Benjamin Mendy fa jogging con un braccialetto elettronico: il difensore del City atteso dal processo

Il difensore dei Citizens fotografato durante una corsetta con indosso un braccialetto elettronico. E tra pochi giorni il processo...

A pochi giorni dal processo che lo vede imputato per sette conteggi di stupro, il difensore del Manchester City, Benjamin Mendy, è stato avvistato mentre faceva jogging. Il 27enne, come si può vedere dalle fotografie scattate, è stato immortalato durante una corsetta a Cheshire. Il giocatore, in tuta nera, porta sotto il calzino bianco il suo braccialetto elettronico. Dopo quattro mesi di carcere, Mendy è stato rilasciato su cauzione a gennaio.

Dal giorno del suo arresto, il francese è stato sospeso dal Manchester City in attesa di un’indagine. Mendy, come riporta The Mirror, si presenterà, a partire dal 23 maggio, alla Chester Crown Court in un’udienza preliminare per difendersi da 7 capi di imputazione relativi a violenze sessuali nei confronti di quattro donne. Mendy è stato arrestato per la prima volta il 26 agosto 2021 assieme al co-imputato, il 40enne Louis Saha Matturie. Questi è accusato di 10 reati nei confronti di sette donne (7 accuse di stupro e tre di aggressione sessuale) perpetrati tra la fine del 2020 e l’agosto 2021.