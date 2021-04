“Bentornati”: lo splendido striscione dei tifosi atalantini per la Ternana

Per omaggiare il ritorno in Serie B della Ternana, i tifosi dell'Atalanta hanno esposto uno striscione fuori dal Gewiss Stadium.

Quello tra Atalanta e Ternana è uno dei gemellaggi più belli e profondi del calcio italiano. Le fere hanno letteralmente dominato il loro girone di serie C, ottenendo aritmeticamente la promozione in Serie B con ben 4 giornate di anticipo, dopo il 7-2 inflitto alla Cavese allo stadio Libero Liberati.

La Ternana in questi mesi ha infranto record su record, diventando la prima squadra nei top 5 campionati europei a subire una sconfitta più tardi rispetto ai colossi della Champions come Bayern, City, PSG e Real Madrid . Dopo ben 24 risultati utili consecutivi, lo scorso 27 febbraio ha subito il primo stop contro il Catanzaro , una macchiolina di una stagione comunque perfetta e forse aldilà di ogni immaginazione.

Alla guida delle fere c'è Cristiano Lucarelli, ex bomber del Livorno ma anche ex attaccante dell'Atalanta, (stagione '97-98, 5 gol in 26 presenze), dalla quale avrà sicuramente trovato ispirazione per la notevole verve offensiva dei rossoverdi.