Beppe Signori dopo la grazia: “Voglio allenare, mi sento ancora giovane”

Il 53enne Beppe Signori, a cui manca l’odore del campo, si racconta tra passato, presente e futuro in panchina, dopo la fine dell’incubo scommesse

Signori, intanto, si è raccontato in lunga intervista a Giorgio Burreddu de Il Foglio: “È stata dura. Quel 1° giugno 2011 non lo scorderò mai. Mi ricordo i poliziotti che vennero a prendermi in borghese a Termini, la tv che dava la notizia e io che spegnevo e forse per farmi del male accendevo di nuovo. Ho visto le persone cambiare sguardo. Mi chiedono se qualcuno mi ha deluso. No, sapevo che chi c’era sarebbe rimasto e chi aveva dubbi sarebbe andato via. È stata una selezione naturale. Ma non è stato facile. Papà e mamma hanno vissuto situazioni spiacevoli, anche perché vivendo in un paesino… Scritte sui muri. ‘Signori boia’. E adesso gli stessi che avevano cambiato sguardo dicono ‘io lo sapevo’. Ma sapevi cosa? Per un bel pezzo io e mia moglie abbiamo avuto la sindrome del campanello. Chi è, chi è, chi è. Magari era il postino, ma avevamo la paura che fosse un carabiniere o un poliziotto. Ai miei figli ho detto: voi dovete essere orgogliosi di Beppe Signori come giocatore, ma più di vostro padre, perché alla fine riuscirà a dimostrare che le cose non sono andate così. Adesso sono felici”.