Betis, Sergio Canales dorme in albergo per non perdersi il derby: la moglie ha il Covid…

Il nazionale spagnolo del Betis si reca ogni giorno in hotel per evitare di essere contagiato, perchè ha la sua compagna confinata nella casa coniugale a causa del Covid.

Sergio Canales, centrocampista della nazionale spagnola e del Betis, non vuole mancare per niente al mondo al derby di questo sabato e ha dimostrato la sua professionalità e il suo attaccamento, concentrandosi in un hotel a Siviglia, lontano da casa sua, dove la sua compagna, Cristina Llorens, in questi giorni è confinata a causa del Covid.