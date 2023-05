Brasile, colpi di pistola in strada dopo il derby tra Flamengo e Botafogo

Il derby brasiliano di Rio de Janeiro (iniziato nel 1913 con il canottaggio e poi sfociato nel calcio), in campionato, tra il Flamengo e il Botafogo è terminato con la vittoria degli ospiti per 3 a 2 con una grande festa al Maracanà dei bianconeri.

Nei vari filmati che circolano in rete si può vedere come le due tifoserie hanno cominciato a darsele di santa ragione per le vie di Rio de Janeiro a colpi di mazze, bastoni e aste di metallo; il tutto sarebbe poi proseguito all'imbocco dell'autostrada con i cittadini che non hanno potuto fare altro che osservare i disordini. Anche colpi d'arma da fuoco e un ferito.