Bulgaria, il Botev Plovdiv vince il derby: senza il suo video-analist nascosto in uno scantinato ucraino

Il Botev terzo in classifica era favorito e ha vinto il derby cittadino di Plovdiv contro la Lokomotiv collocata a metà classifica. Una vittoria che ha una dedica ben precisa...

Il Botev Plovdiv ha vinto il derby con la Lokomotiv Plovdiv: 2-1 il risultato finale. La gara si è accesa nell'ultimo quarto d'ora con le reti per i giallo-neri di Genev (76esimo minuto) e Lahne (86'). I bianconeri hanno accorciato le distanze con Iliev al minuto 89. Sulle tribune mancava il video-analist del Botev Plovdiv, l'ucraino Vitaly Lehenchenko, nascosto da otto giorni in uno scantinato nella sua città natale di Chernigov a causa della situazione in Ucraina dopo l'invasione delle truppe russe nel paese. Lo ha confermato un post di sua moglie Olga Solovyova su Facebook.