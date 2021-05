Calcio a 5 femminile, truffata Guti amatissima dai tifosi: Falconara si mobilita per rimborsarla

Con la tecnica del phishing i truffatori hanno rubato 6mila euro dal conto della laterale spagnola del team Città di Falconara. Gara di solidarietà in città per restituire i soldi all'amatissima Guti

Che disavventura, quella capitata a Carmen Gutierrez. Guti per amici e tifosi. La laterale spagnola, punto di forza del Città di Falconara (società di calcio a 5 femminile che milita nella Serie A del campionato italiano) è stata vittima di un raggiro: quasi 6mila euro svaniti. Le sue parole: "Provo tanta amarezza per quei risparmi fatti con sacrifici che si sono volatilizzati in un lampo. Avevo appena prelevato quando mi è arrivato un messaggio al cellulare che mi informava di un’anomalia sul conto BancoPosta e mi indicava un link per verificare la mia posizione. Sono stata tratta in inganno proprio dal fatto che poco prima avevo effettuato un’operazione. Ho cliccato sul link e mi sono ritrovata all’interno di un sito identico a quello che utilizzo di solito”. Una volta inserite le credenziali, la giocatrice è stata contattata da un numero fisso con un prefisso telefonico di Milano. E lei ha spiegato ancora: “Chi ha risposto si è presentato come un consulente e, avvertendomi del possibile rischio di blocco del conto, mi ha invitata a recarmi al bancomat per effettuare un’operazione". Quando la giocatrice è stata di fronte allo sportello Atm Bancoposta l'uomo al telefono le ha impartito indicazioni per ricevere codici conto, ma il risultato finale è stato amaro: conto bloccato e soldi spariti.