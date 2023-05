Calcio e Rap: quando l’arte si mescola e i calciatori diventano…titoli

Un legame, che anno dopo anno è sempre più nitido. Calcio e Rap, un amore infinito

Lo stretto legame tra la musica rap e il gioco del calcio nasce un po’ per caso. Forse perché per una discreta fetta di pubblico giovanile, rapper e calciatori vengono considerate le superstar di oggi. Questa vicinanza però, la si percepisce, non solo dall’esterno, ma anche dentro, tra gli stessi interpreti e protagonisti del settore.

Nel calcio, gli hobby che accomunano senz’altro più giocatori sono proprio la moda e la musica, specialmente quella rap. A volte quest’hobby sfocia in una vera e propria passione che supera i confini e spinge i giocatori a prendere in mano un microfono e buttate giù qualche barra. Rafa Leao insegna. D’altra parte, anche i rapper nostrani, hanno sempre dimostrato come tra i temi portanti della narrativa di strada, il calcio ha sempre avuto un occhio di riguardo. L’esempio più lampante è la citazione dei calciatori nei propri testi. A volte però, quest’ultimi diventano loro stessi, la canzone.

Ecco una compilation di pezzi aventi per titolo un calciatore. Iniziamo dai più grandi. Geolier con il suo ultimo disco “Il coraggio dei bambini” uscito ad inizio anno, ha voluto dedicare un pezzo al più grande di tutti. Il nono singolo dell’album si chiama infatti “Maradona”. Risponde il giovanissimo, classe 01 , Rhove, con il suo ultimo brano “Pelè”. Il giovane Lombardo aveva già manifestato la sua passione per lo sport ed il calcio con il brano “Cancelo”. La copertina del brano ritraeva proprio la maglietta dell’ex Juve e Inter Joao Cancelo. Rimaniamo in Lombardia con il giovane Neima Ezza che nel 2020 ha sfornato il suo singolo “Zlatan”. Proseguiamo, rimanendo sulla sponda rossonera di Milano con Dani Faiv, che nel 2022 ha fatto uscire “Sandro Tonali” un pezzo dedicato ad uno dei suoi idoli sportivi. Andiamo in Liguria. Il classe ‘92 Vaz tè, nel 2020 ha fatto uscire l’album VT2M nel 2020 inserendo dentro una canzone dal titolo “Beckham”. Capo Plaza invece, dopo l’exploit del 2018 con il suo album “20”, nel 2020 ha fatto uscire l’album “Plaza”, inserendo all’intento un pezzo intitolato “Tevez”. Emis Killa nel 2013 invece, cacció fuori un inedito dedicato al suo amico Mario Balotelli e intitolandolo “MB45”. Non poteva non concludere la nostra playlist con la serie “Lewandoski” del rapper Ernia, arrivata al capitolo IX.