Calcio femminile inglese, un raccattapalle si rifiuta di restituire la palla…

Il match tra Manchester City e l'Aston Villa femminile ha lasciato un aneddoto un po' curioso. Uno dei raccattapalle dello stadio si è rifiutato di consegnare il pallone al portiere rivale quando la partita era ancora sullo 0-0.

Il Manchester City ha schiacciato un debole Aston Villa, che ha tenuto la partita in equilibrio per 48 minuti, ma ha finito per disunirsi fino a perdere. Tuttavia, una delle immagini salienti della partita non è stato esattamente uno dei gol di un risultato così ingombrante. Tutto è successo nel recupero del primo tempo. Con il punteggio ancora sullo 0-0, il portiere dell'Aston Villa si è avvicinato alla pubblicità per andare a raccogliere il pallone e procedere alla rimessa dal fondo.