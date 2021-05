Campionato e Libertadores, calendario intasato: Paraguay, in campo alle 8.30 del mattino!

Cerro Porteño-12 de Octubre, gara della 17esima giornata d’Apertura della División Profesional paraguaiana, entra nella storia del calcio

Davide Capano

Il calcio in Paraguay vivrà un evento insolito nel weekend. A causa del riposo di almeno 48 ore previsto dalle autorità calcistiche per giocare le Coppe internazionali, Cerro Porteño e 12 de Octubre si affronteranno domenica con un orario al quanto insolito: alle 8.30 del mattino! La decisione sulla singolare collocazione temporale del match è dovuta agli impegni extra-nazionali di entrambi i club e a ragioni di sacrosanto riposo. El Ciclón giocherà martedì 25 contro l’América de Cali in Copa Libertadores, mentre il Globo Itaugueño giocherà in Copa Sudamericana giovedì 27 contro il Rosario Central.

In questo modo, il Cerro Porteño avrebbe poco più di 59 ore di recupero in vista della partita del martedì seguente e, da parte sua, il 12 de Octubre arriverà con 59 ore e mezza di riposo al match incriminato, dopo la sfida col San Lorenzo in Sudamericana. Questo è il motivo per cui si è deciso che la gara, valida per la 17esima giornata d’Apertura della División Profesional paraguaiana, si tenesse a quell’ora.

In Argentina c’è stato un episodio simile, ma non così presto, con il match tra Boca Juniors e Huracán, per la Copa de La Liga Profesional. Allora l’incontro si disputò alle 10 del mattino.

I tifosi si alzeranno di domenica per la partita dello stadio General Pablo Rojas? Conoscendo la passione del luogo, sicuramente.