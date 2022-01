Canarie, il Las Palmas trasforma il derby nell’esito di un tampone: “Positivos”…

Il confine è sempre sottile...

Doveva essere il derby del Centenario del Tenerife, è diventato invece il derby canario del Covid con molti casi sparsi in entrambe le squadre. Sulle isole, sono tutti abbastanza abituati a vedere il Las Palmas annunciare le proprie partite in modo originale. Il derby delle Canarie non ha fatto eccezione. Il club ha deciso di fare un gioco di parole con i positivi al Covid che ha in rosa, sei in totale: "Positivi nell'atteggiamento", ha titolato con la foto di un test antigenico.

Proprio in una settimana in cui si è parlato più della riduzione della capienza dello stadio Rodríguez López di Tenerife che di calcio. Un'attivazione sui social che ha destato opinioni divergenti fra i tifosi. Alcuni vedono questo poster come una provocazione. Altri pensano semplicemente che sia di cattivo gusto. Tenerife-Las Palmas, in ogni caso, in campo oggi 2 gennaio per il derby di Segunda Division.