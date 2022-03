Casablanca: multe e tensioni, annullato il derby amichevole negli Emirati…

Gli scontri indiretti fra le due squadre di Casablanca creano tensioni, figurarsi se nel mese degli ottavi della Champions africana è il caso di ggiungere anche la passerella di un derby amichevole in più...

Invasioni di campo dei tifosi e lancio di oggetti in campo. Per questi disordini, il giudice sportivo marocchino ha squalificato alcuni tesserati del Raja Casablanca per comportamento sportivo, fra cui anche un giocatore, e inflitto multe pesanti in denaro. Sanzioni pecuniarie anche per il Wydad Casablanca. Le due rivali cittadine, Wydad primo con 43 punti e Raja secondo a quota 40 dopo 20 giornate di campionato, non si sono scontrate direttamente, ma queste tensioni si sono verificate durante la vittoria per 2-1 della capolista in casa sul Chabab e del Raja con lo stesso punteggio sul campo del Berkane.