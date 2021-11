Catania, Dortmund ti è vicina: “Non mollare”, lo striscione del gemellaggio

Dal cuore del muro giallonero un forte incitamento per la città siciliana

Catania è rimasta impressionata dallo striscione esposto dalla tifoseria del Borussia Dortmund, nel corso del match di Bundesliga contro il Colonia: “Catania non mollare”, dopo il tifone che ha colpito la città etnea. In passato una rappresentanza dei tifosi gialloneri è stata presente al Massimino per le gare del Catania e altrettanto è successo con i sostenitori rossazzurri in Germania.