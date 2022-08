Championship, il Norwich vieta il suo stadio ai minori di 2 anni: timori per gli effetti dannosi sull’udito

Ricerca scientifica e sicurezza dei tifosi. In Inghilterra, tra Premier League e Championship, sono diversi i club che si stanno adoperando per venire incontro alle esigenze del pubblico e garantire elevati standard di sicurezza all’interno dei propri stadi.

I Canaries, che hanno raccolto sin qui 4 punti in 4 partite di Championship, dopo vari consulti con ricercatori scientifici, sono arrivati ad una specifica conclusione: Carrow Road sarà vietato ai minori di 2 anni per gli effetti dannosi sull’udito a lungo termine.

Questo il comunicato ufficiale del Norwich diffuso sui propri canali social: “Il club continua a esaminare diversi incidenti con lesioni personali all'interno di stadi e strutture sportive, oltre a valutare la ricerca accademica sull'impatto del rumore sull'udito dei bambini. In linea con le politiche di ingresso dei principali stadi nazionali, il club ha deciso di aggiornare le linee guida per l'ingresso a Carrow Road per partite ed eventi specifici più ampi. I bambini di età inferiore ai due anni non saranno più ammessi nelle aree all'aperto dello stadio e negli atri nei giorni delle partite. Questa decisione è stata presa per prevenire gravi rischi e danni ai bambini di età inferiore ai due anni. I bambini di età superiore ai due anni potranno accedere alle giornate delle partite a Carrow Road con un biglietto valido”.