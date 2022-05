Championship, rissa da Far West: McBurnie dello Sheffield calpesta un tifoso del Nottingham

Invasione di campo con rissa finale in Nottingham Forest-Sheffield United…

I festeggiamenti del Nottingham Forest per l’approdo in finale di Championship sono degenerati in botte e calci paurosi. Nella semifinale di ritorno, il Forest ha battuto ai rigori lo Sheffield United (grande protagonista il portiere di casa, il 28enne congolose Brice Samba, che ha ipnotizzato Norwood, Hourihane e Morgan Gibbs-White). Dopo l’ultimo penalty, i tifosi Reds si sono riversati sul rettangolo di gioco del City Ground per festeggiare con la squadra una serata fantastica.