Clasico di mercato per il 15enne brasiliano: Real Madrid davanti al Barça per Endrick

Il Real Madrid ha più possibilità di ingaggiare la giovanissima nuova stella brasiliana dal Palmeiras Endrick. Il direttivo guidato da Florentino Pérez ha esperienza in questo tipo di accordi e l'agenzia del giovane è vicina alle "merengues".

In ogni caso, la clausola rescissoria del giocatore è di 17 milioni di euro, anche se non basterà pagarli per incorporarlo. Le leggi internazionali della FIFA vietano a un calciatore minorenne di giocare in Europa, anche nelle categorie inferiori, quindi Real Madrid e Barcellona dovranno trovare una via alternativa.