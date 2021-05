Colombia, anche i tifosi in piazza contro la riforma politica: e tu James che fai?

Colombia: proteste e repressione. Lo sport in ordine sparso, ma non i tifosi.

Nell'ultima settimana la Colombia sta vivendo giorni di intense proteste di piazza, con un'eccessiva repressione da parte del governo, che ha già ucciso almeno 19 persone. La discussione sulla riforma fiscale presentata dal presidente Iván Duque coinvolge anche famosi sportivi del Paese. James Rodriguez esibiva occhiali di lusso mentre la gente scendeva in piazza ed è stato criticato per questo.

Invece Miguel Angel Borja, ex difensore colombiano del Palmeiras, si è collocato a metà strada: no alla riforma tributaria, ma no anche all'opposizione...