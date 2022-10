Conference, Colonia in campo il venerdì: Hoffenheim “Se volete rinviare, fate pure”

Finito lo scontro rinviato, in Bundesliga si è iniziato a pensare alla partita fra Colonia e Hoffenheim, visto che i padroni di casa avrebbeero meno riposo del previsto. Secondo Kicker, il match fra Colonia e Hoffenheim in programma domenica 30 ottobre alle 19.30 potrebbe essere posticipato nelle prossime ore.

La Federazione tedesca sta meditando. André Breitenreiter, allenatore dell’Hoffenheim, ha sostenuto le motivazioni del rivale in conferenza stampa: "Il Colonia è entrato in una situazione di emergenza per motivi indipendenti dalla loro volontà, la partita è stata rinviata per nebbia, nessuno può farci niente". "Vogliamo tutti che la competizione sia leale, siamo pienamente cooperativi e ho una comprensione assoluta di questa situazione eccezionale. Se ci sarà un rinvio, saremo felici di farlo. È necessario trovare la data corretta".