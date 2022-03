Contro la magia nera: Boca tutto giallo nel Superclasico, l’ha deciso lo sciamano…

Contro le forze oscure bisogna vestirsi di giallo...il Boca con fede e spiritualità verso il derby di Buenos Aires contro il River…

Non è solo la maglia. Ovviamente no. Dietro la nuova maglia gialla del Boca Juniors, quella con cui giocherà il Superclasico domani contro il River Plate, c'è un'altra storia.

Una storia di fede, di spiritualità. Contro il River, infatti, gli Xeneizes hanno sempre giocato con la maglia classica azzurra e oro, non c'è mai stato bisogno di modificare quella che per molti è un'altra tradizione del Superclásico: che entrambe le squadre scendano in campo con il loro abbigliamento emblematico, quello che più rappresenta i tifosi. Invece, ecco la maglia gialla, la camiseta amarilla. Cabala, visto che le prime partite con la nuova divisa sono andate bene? Non solo, c'è un'altra storia...