Copa del Rey, è già derby: i tifosi del Siviglia “Vinceremo noi come sempre…”

Il derby Betis-Sevilla in coppa del Re: in campo sabato 15 gennaio (21:30)

Naturalmente, nelle strade e nei bar di Siviglia non c'è stato altro argomento di conversazione questo weekend se non il sorteggio per la Copa del Rey, che ha portato a un derby tra Betis e Sevilla negli ottavi di finale della competizione, che si giocherà in partita unica.