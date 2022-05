Copa Libertadores, Peñarol-Colón infinita: 30 minuti di recupero

Gli incidenti tra tifosi hanno causato la sospensione della gara…

E’ successo di tutto in Peñarol- Colón de Santa Fe, gara valevole per il sesto turno del Gruppo G di Copa Libertadores. All’Estadio Campeon del Siglo sono stati decretati 30 minuti di recupero nel secondo tempo. Il motivo? A mezz’ora dalla fine, sul punteggio di 1-1, il match è stato sospeso per gli incidenti scoppiati tra tifosi. Le due tifoserie, durante la gara, si sono punzecchiate prima con sfottò e insulti. Col passare dei minuti gli animi si sono infuocati. Sono piovuti oggetti e si sono verificati scontri “corpo a corpo”. Vista la situazione sempre più complicata, l’arbitro, il brasiliano Anderson Daronco, ha dunque sospeso il match per mezz’ora, con i giocatori delle due squadre che si sono recati sotto i settori occupati dai loro tifosi nel tentativo di calmare gli animi e poter riprendere l’incontro. Una rete di recinzione separava le due opposte fazioni.

La gara è potuta riprendere quando i sostenitori del Peñarol sono stati spostati da quel settore dello stadio vicino alla rete di recinzione. Il clima ambientale al Campeon del Siglo di Montevideo si è surriscaldato inoltre, non solo per la nota rivalità tra le due tifoserie, ma anche per la complicata situazione degli Aurinegros nel girone di Libertadores. I gialloneri avevano bisogno di una vittoria contro gli argentini (successo che poi è arrivato al 97’ grazie al gol di Hernan Menosse) per sperare nel terzo posto e, dunque, nella qualificazione alla Copa Sudamericana. Ma le brutte notizie sono arrivate direttamente da Asunción, dove il Club Olimpia è andato a vincere contro il Cerro Porteño. Morale della favola? Paraguaiani terzi con 8 punti e in Copa Sudamericana, Peñarol beffato e ultimo con 7 punti.